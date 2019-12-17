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Прем'єр розповів, на скільки мають знизитися ціни на бензин

Вівторок, 17 грудня 2019, 11:40

Ціни на бензин мають знизитися як мінімум на 2 гривні за літр.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері, передає liga.net.

"Зараз ми спостерігаємо те, що ціни на бензин зменшуються. За різними оцінками, від 30 до 80 копійок. Звичайно, це неадекватне зменшення, звичайно, ціни на бензин повинні зменшитися значно сильніше. За нашими розрахунками, на 2 гривні", - підкреслив голова уряду.

Він зазначив, що ціни будуть падати тоді, коли на ринку буде конкуренція.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет направив обов’язкові до розгляду рекомендації щодо зниження роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне пальне до великих мереж АЗС. 

Після цього великі мережі АЗС почали знижувати ціни на бензин і дизпаливо.

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Гончарук бензин ціни

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