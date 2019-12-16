Милованов прогнозує річний спад промисловості у 0,6%

За даними міністерства економіки у жовтні падіння промисловості склало 5%, загалом у річному вимірі очікується падіння в 0,6%

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

"Є факти, а також ходять чутки, що промисловість значно спадає. Особливо металургія.

...Які є причини спаду? Укрметпром пише про проблеми з цінами на зовнішніх ринках, підвищеннях витрат через збільшення тарифів, особливо на УЗ, а також ревальвація гривні.

Що з цим робити? Ревальвація гривні може продовжуватись через покращення макроекономічної ситуації в Україні. Тарифи теж будуть продовжувати зростати. Але проблеми інфраструктури, особливо з УЗ, можна і потрібно вирішувати.

В той де час, ринок машинобудування скаржиться на якість товарів металургії. Тому тут теж можлива модернізація та розвиток", - наголосив Милованов.

Нагадуємо:

Металургійні підприємства України за підсумками поточного року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн.

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.

Економічна правда