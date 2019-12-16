Офіційний курс: гривня ще трохи зміцніла
Понеділок, 16 грудня 2019, 09:01
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 16 грудня на рівні 23,49 за долар, що є максимальним показником з січня 2016 року.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 26,25 (на 14 грудня – 26,26 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 13 грудня на рівні 23,56 за долар.
13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.
Економічна правда
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