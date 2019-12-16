Офіційний курс: гривня ще трохи зміцніла

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 16 грудня на рівні 23,49 за долар, що є максимальним показником з січня 2016 року.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 26,25 (на 14 грудня – 26,26 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 13 грудня на рівні 23,56 за долар.

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,48 – 23,49 гривні за долар.

Економічна правда