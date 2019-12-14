Всі розділи
Укр / Рус

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда "Чотири столиці"

Субота, 14 грудня 2019, 13:28
 

В період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ — Мінськ, Вільнюс, Рига.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги — 23 та 27 грудня.

Із розкладом руху поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки на поїзд — придбати онлайн та в залізничних касах.

Нагадаємо, на новорiчнi та зимовi свята Укрзалiзниця уже призначила 26 додаткових поїздiв, 3 додатковi рейси, а також подовжила маршрути 7 поїздів.

Поїзд "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року. За цей час поїздом в обох напрямках подорожували 36 тисяч пасажирів. Близько 80% пасажиропотоку припадає на країни Балтії.

Читайте також: Потяг "чотирьох столиць": чи зможе УЗ відібрати пасажирів у конкурентів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця
powered by lun.ua
Матеріали за темою
На зимові свята УЗ призначила 26 додаткових поїздів 13 грудня 2019, 15:47
УЗ разом із поляками запускає новий поїзд до Берліна 12 грудня 2019, 16:55
УЗ підвищить оклади своїм працівникам не менше ніж на 10% 11 грудня 2019, 19:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!