"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда "Чотири столиці"

В період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ — Мінськ, Вільнюс, Рига.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, із Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 22 та 26 грудня, а зворотно з Риги — 23 та 27 грудня.

Із розкладом руху поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки на поїзд — придбати онлайн та в залізничних касах.

Нагадаємо, на новорiчнi та зимовi свята Укрзалiзниця уже призначила 26 додаткових поїздiв, 3 додатковi рейси, а також подовжила маршрути 7 поїздів.

Поїзд "Чотири столиці" курсує з 28 вересня 2018 року. За цей час поїздом в обох напрямках подорожували 36 тисяч пасажирів. Близько 80% пасажиропотоку припадає на країни Балтії.

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Економічна правда