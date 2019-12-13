У "Нафтогазi" розповiли, скiльки коштуватиме газ для населення у сiчнi 2020 року

"Ця ціна співпадає з квартальною гарантованою ціною, яку Нафтогаз запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року.

Споживачам, які хочуть отримувати газ за ціною, що буде змінюватися щомісяця до кінця опалювального сезону в залежності від ринкових обставин, необхідно з 10 по 24 грудня звернутися до своїх регіональних збутових компаній", - йдеться у повiдомленнi.

Споживачі, які хочуть купувати газ за фіксованою ціною з 1 січня 2020 року до кінця сезону, не мають нікуди звертатися чи вносити передплату -для них з 1 січня автоматично почне діяти гарантована ціна.

З 1 травня 2020 року ціни на газ для населення будуть повністю ринковими.

Для промислових споживачів, які купують газ "Нафтогазу" на умовах передплати, у січні також діятиме ціна 5500 грн за тис кубометрів. Промисловим споживачам, які купують газ без передплати, "Нафтогаз" у січні 2020 року пропонує газ за ціною 6072 грн за тис кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

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Економiчна правда