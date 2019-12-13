У "Нафтогазi" розповiли, скiльки коштуватиме газ для населення у сiчнi 2020 року

Де взяв капітал нікому не відомий українець на придбання компанії з розробки ракет? Які у нього компетенції в космічній сфері? Що змусило його інвестувати величезні кошти у цей надзвичайно конкурентний бізнес?
10 грудня 2019, 08:00 — Всеволод Некрасов
Як один з найбільших гравців столичного ринку нерухомості опинився біля прірви, що цьому передувало і чим ця історія може закінчитися для тисячі інвесторів. (рос)
9 грудня 2019, 14:45 — Дарина Кутецька, Олександр Колесніченко , Яніна Корнієнко
Книга – найкращий спосіб "пережити" чужий досвід і навчитись на помилках іншого. Особливо, коли мова йде про створення бізнесу, хочеться підготувати себе до всіх можливих негараздів.
30 листопада 2019, 09:30 — Яніна Корнієнко