Мінінфраструктури погодилося скасувати пільги аеропорту "Бориспіль"

Мiнicтерство iнфраструктури погодилося скасувати рiшення щодо надання пiльги аеропорту "Бориспiль" у виглядi зниженого тарифу на аеронавiгацiйне обслуговування.

Про це заявив голова мiнiстерства Владислав Криклiй, передає пресслужба відомства.

"З метою дотримання принципу економічної конкуренції та на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, Мінінфраструктури підготує відповідні зміни до наказу від 04.06.2019 № 415 та усуне диспаритетні умови, встановлені наказом.

Ми працюємо над збалансуванням інтересів держави та користувачів повітряного простору, застосовуючи принципи ІКАО та Євроконтроля", - сказав міністр.