Мінекономіки допускає послаблення гривні на початку 2020 року 

На початку наступного року в Україні може прискоритися інфляція від, зокрема, тимчасового послаблення гривні.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Мінекономіки, передає Finclub.

Як зазначається, до кінця 2019 року очікується нижчий рівень інфляції, ніж прогнозувалося, через суттєве зміцнення обмінного курсу.

"Упродовж I кварталу 2020 року формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні", - зазначають у Мінекономіки.

Серед ризиків прискорення інфляції також вказані зростання витрат виробництва (через зростання оплати праці та тарифів на електроенергію) і їх прискорене перенесення на споживчі ціни.

Додатковим ризиком розглядається відсутність транзиту газу через територію України (позначиться на обмінному курсі гривні) та відновлення трендів зростання цін на енергоносії на світовому ринку на фоні наявних геополітичних конфліктів на Близькому Сході.



Нагадуємо:

Напередодні правління Нацбанку знизило облікову ставку до 13,5%. З початку 2019 року це вже п'яте зниження.

У листопаді інфляція в річному вимірі сповільнилася до 5,1% річних.

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