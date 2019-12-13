Ціни на автомобільний газ можуть зрости

Група "Приват" Ігоря Коломойського лобіює зміну ставок акцизу на моторне пальне з метою зупинити зростання попиту на автомобільний газ.

Про це йдеться у статті на ЕП.

Уперше про ініціативу "приватівців" щодо зміни ставок акцизу стало відомо у вересні. Із відповідною заявою виступив голова "Укртатнафти" Павло Овчаренко.

Такі ініціативи компанія висувала і за часів попередньої влади, однак через конфлікт президента з власником "Укртатнафти" Ігорем Коломойським команда Петра Порошенка їх ігнорувала.

Пропозиція Укртатнафти була такою: підвищити ставку акцизу на автогаз у 2,5 разу, з 52 євро до 136 євро за тис л, на бензин — знизити на 20%, з 213 євро до 170 євро за тис л, на дизель — залишити без змін.

Фактично в Україні моторне пальне виготовляють два заводи: Кременчуцький НПЗ групи "Приват" і Шебелинський ГПЗ державної компанії "Укргазвидобування".

12 грудня Верховна Рада розглядала відповідний законопроєкт, однак депутати направили документ на повторне друге читання. Повторний розгляд відбудеться 17 грудня.

Результатом цього може стати зростання цін на автогаз, яке за різними оцінками становитиме від 2,5 грн до 5 грн за літр.

Детальніше читайте за посиланням: Слуга Кременчука: як ціни на автогаз можуть злетіти через завод Коломойського

Економічна правда