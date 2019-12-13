Курс валют на 13 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,50 - 23,52 гривні;

Євро – 26,26 - 26,28 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,36 – 23,58 гривні. Євро купують по 25,89 гривні, продають по 26,28 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,41 - 23,45 гривні, євро - 25,98 - 26,10 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 13 грудня на рівні 23,56 за долар.

12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

12 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.

Економічна правда