Курс валют на 13 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,50 - 23,52 гривні;
Євро – 26,26 - 26,28 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,36 – 23,58 гривні. Євро купують по 25,89 гривні, продають по 26,28 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,41 - 23,45 гривні, євро - 25,98 - 26,10 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 13 грудня на рівні 23,56 за долар.
12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
12 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,54 – 23,57 гривні за долар.
Економічна правда
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