Кличко пояснив, чому подорожчав Шулявський міст

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що вартість будівництва Шулявського мосту зросла до 1,05 мільярда гривень через додаткові роботи на прилеглих територіях.

Джерело: інтерв’ю Кличка на "Радіо НВ"

Деталі: За словами мера, роботи будуть фінансуватися з бюджету міста. Також Кличко наголосив на відкритості всіх кошторисів.

Він додав, що підрядники обіцяли завершити роботи до кінця року.

Пряма мова: "Вартість будівництва мосту та ж сама, але ми не розраховували, що нам доведеться переносити колектор, теплову мережу, які знаходяться біля мосту."

Передісторія:

7 жовтня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.