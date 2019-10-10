Кличко пояснив, чому подорожчав Шулявський міст
Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що вартість будівництва Шулявського мосту зросла до 1,05 мільярда гривень через додаткові роботи на прилеглих територіях.
Джерело: інтерв’ю Кличка на "Радіо НВ"
Деталі: За словами мера, роботи будуть фінансуватися з бюджету міста. Також Кличко наголосив на відкритості всіх кошторисів.
Він додав, що підрядники обіцяли завершити роботи до кінця року.
Пряма мова: "Вартість будівництва мосту та ж сама, але ми не розраховували, що нам доведеться переносити колектор, теплову мережу, які знаходяться біля мосту."
Передісторія:
7 жовтня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.
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