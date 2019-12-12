Трудові мігранти переказали до України 9,7 мільярдів доларів — НБУ

За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

"Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.

За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.