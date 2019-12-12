Трудові мігранти переказали до України 9,7 мільярдів доларів — НБУ
Четвер, 12 грудня 2019, 15:19
За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів.
Про це заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.
"Щодо приватних переказів з-за кордону, наразі актуальна цифра за 10 місяців - це 9,7 мільярда доларів. Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижчою. На кінець року ми очікуємо 11,5 мільярдів доларів", - сказав він.
За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.
Нагадаємо:
За перше півріччя 2019 року трудові мігранти переказали до України 5,54 мільярда доларів.
Економічна правда
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