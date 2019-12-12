Курченко програв перший суд щодо оскарження 15-мільйонного штрафу

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову олігарха-утікача Сергія Курченка проти Антимонопольного комітету про визнання недійсним рішення регулятора про штраф у 15 мільйонів гривень у справі про набуття контролю над ПАТ "Брокбізнесбанк".

Про це свідчить рішення суду від 27 листопада, повідомляють Наші Гроші.

Суд спростував усі доводи представника Сергія Курченка щодо незаконності спірного рішення АМКУ. Зокрема про:

- необізнаність Курченка, як відповідача у спірній справі, про її розгляд (антимонопольники скерували виклик за адресою реєстрації Курченка, але адвокат наполягав, що той там не проживає і це є "загальновідомим фактом", а отже він був неналежним чином повідомлений про розслідування Комітету. Суд же констатував, що АМКУ вчинив належні дії щодо повідомлення Курченка);

- перешкоджання в дослідженні зібраних антимонопольниками фактів через відмову представникові Курченка в ознайомленні з матеріалами спірної справи (Суд же пояснив, що АМКУ і не зобов’язаний показувати відповідачам у справах матеріали з обмеженим доступом);

- використання АМКУ недопустимих доказів, а саме відомостей кримінальних проваджень, отриманих від правоохоронних органів (Суд же зіслався на неодноразово оприлюднену позицію Верховного суду по цьому питанню, у якій йдеться про можливість використання Комітетом таких відомостей).

"Питання щодо збору, оцінки та аналізу доказів у справі є компетенцією виключно Комітету. Комітет самостійно визначає джерела, спосіб одержання та обсяг відомостей, які є необхідними для повного і об’єктивного з’ясування обставин справи", – розтлумачив суд.

Як повідомляється, представником Курченка став адвокат Юрій Сухов, який у 2009-2010 роках займав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Нагадаємо:

У червні 2014 року Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати неплатоспроможний "Брокбізнесбанк".

Управління фінансових розслідувань Міндоходів виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.

До введення тимчасової адміністрації "Брокбізнесбанк" контролювався бізнесменом Сергієм Курченком.

У листопаді 2018 Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Розслідуванням справи початково займалась на той час державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська. У 2017 році вона підготувала проект рішення у справі. Передбачалось, що штрафи отримають компанії-відповідачі, а не біглий олігарх Сергій Курченко, який перебував і перебуває поза межами України.

Проте, як повідомляють Наші Гроші на завершальній стадії справи Юрій Терентьєв відібрав матеріали у Загребельської, а у подальшому вирішив, що штрафувати треба не ТОВки, які брали участь у заволодінні акціями "Брокбізнесбанку" без дозволу Антимонопольного комітету, а бенефіціара цих юроблич.