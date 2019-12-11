Автовиробництво в Україні за місяць скоротилось на понад 40%
У листопаді підприємства українського автопрому виготовили 544 одиниці автотранспортних засобів - відносно жовтня випуск автотранспорту скоротився більш ніж на 40 відсотків.
Про це повідомляє Укравтопром.
"Завод Єврокар, який зараз формує усю статистику у легковому сегменті, практично повторив свій результат річної давності, наростивши складання всього на 2 автомобілі.
Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становив 5 шт., що на 3 шт більше, ніж в листопаді минулого року і на 25 шт менше показника жовтня поточного року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виробники автобусів у листопаді виготовили 98 машин - це на чверть більше, ніж рік тому.
Загалом за 11 місяців 2019 року в Україні зібрали 6740 одиниць автотранспортних засобів або на 6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Нагадаємо:
У жовтні 2019 року підприємства українського автопрому виготовили 913 одиниць автотранспортних засобів - це на 13% менше, ніж у вересні.
Економічна правда
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