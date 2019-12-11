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Перший автобус FlixBus поїхав з Одеси

Середа, 11 грудня 2019, 13:40

11 грудня з Одеси відправився в дорогу перший український автобус найбільшого європейського оператора автобусних перевезень FlixBus.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що усі автобуси нової лінії Одеса - Прага - Плзень мають фірмовий брендинг, розроблений спеціально для України.

Зокрема, передня частина автобуса пофарбована у традиційний зелений колір компанії, задня - має жовто-синій фон у кольорах українського прапора, на який нанесені відомі місця з різних міст України.

На спеціальний брендинг потрапили наступні об'єкти:

  1. Пам'ятник Дюку де Рішельє, Одеса
  2. Пам'ятник засновникам Києва
  3. Церква святих Ольги і Єлизавети, Львів
  4. Львівський оперний театр
  5. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, Чернівці
  6. Фонтан "Дзеркальний струмінь", Харків
  7. Дім Хреннікова (готель "Україна"), Дніпро
  8. Хотинська фортеця
  9. Кам'янець-Подільська фортеця

"Спеціальний брендинг був розроблений на честь запуску першої лінії. Планується, що автобуси на наступних нових лініях будуть брендовані в стандартному дизайні FlixBus", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що 4 та 5-річні автобуси Setra, які почали працювати на новій лінії, відповідають високим стандартам компанії щодо комфорту, та мають: туалет, кондиціонування салону, електричні розетки, зручні сидіння з розширеним місцем для ніг, безкоштовний Wi-Fi.

Нагадаємо:

Відкриття маршруту Одеса - Прага - Плзень FlixBus анонсував 4 грудня на прес-конференції.

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Економічна правда

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