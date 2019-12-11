Перший автобус FlixBus поїхав з Одеси
11 грудня з Одеси відправився в дорогу перший український автобус найбільшого європейського оператора автобусних перевезень FlixBus.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що усі автобуси нової лінії Одеса - Прага - Плзень мають фірмовий брендинг, розроблений спеціально для України.
Зокрема, передня частина автобуса пофарбована у традиційний зелений колір компанії, задня - має жовто-синій фон у кольорах українського прапора, на який нанесені відомі місця з різних міст України.
На спеціальний брендинг потрапили наступні об'єкти:
- Пам'ятник Дюку де Рішельє, Одеса
- Пам'ятник засновникам Києва
- Церква святих Ольги і Єлизавети, Львів
- Львівський оперний театр
- Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, Чернівці
- Фонтан "Дзеркальний струмінь", Харків
- Дім Хреннікова (готель "Україна"), Дніпро
- Хотинська фортеця
- Кам'янець-Подільська фортеця
"Спеціальний брендинг був розроблений на честь запуску першої лінії. Планується, що автобуси на наступних нових лініях будуть брендовані в стандартному дизайні FlixBus", - йдеться у повідомленні.
У компанії заявили, що 4 та 5-річні автобуси Setra, які почали працювати на новій лінії, відповідають високим стандартам компанії щодо комфорту, та мають: туалет, кондиціонування салону, електричні розетки, зручні сидіння з розширеним місцем для ніг, безкоштовний Wi-Fi.
Нагадаємо:
Відкриття маршруту Одеса - Прага - Плзень FlixBus анонсував 4 грудня на прес-конференції.
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Економічна правда
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