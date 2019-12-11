Уряд погодив часткову приватизацію Укргазбанку
Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Оксану Маркарова підписати угоди, пов'язані з наданням Міжнародною фінансовою корпорацією кредиту державному Укргазбанку з можливістю його подальшої конвертації в статутний капітал банку.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну.
"Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією "Акціонерний банк "Укргазбанк" з можливістю його конвертації в статутний капітал банку, що додаються до оригіналу", – йдеться в розпорядженні.
У той же час умови кредиту і його можливої конвертації в розпорядженні відсутні.
Серед договорів, які підпише Маркарова, перераховані також договір між акціонерами, договір на опціон про продаж акцій і договір про політику.
Мінфіну також доручено після укладення договору про опціон щорічно передбачати в проекті закону про держбюджет на відповідний рік механізм фінансування витрат, необхідних в разі реалізації такого договору.
Нагадуємо:
Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.
У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.
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Економічна правда
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