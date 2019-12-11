Уряд погодив часткову приватизацію Укргазбанку

Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Оксану Маркарова підписати угоди, пов'язані з наданням Міжнародною фінансовою корпорацією кредиту державному Укргазбанку з можливістю його подальшої конвертації в статутний капітал банку.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну.

"Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією "Акціонерний банк "Укргазбанк" з можливістю його конвертації в статутний капітал банку, що додаються до оригіналу", – йдеться в розпорядженні.

У той же час умови кредиту і його можливої ​​конвертації в розпорядженні відсутні.

Серед договорів, які підпише Маркарова, перераховані також договір між акціонерами, договір на опціон про продаж акцій і договір про політику.

Мінфіну також доручено після укладення договору про опціон щорічно передбачати в проекті закону про держбюджет на відповідний рік механізм фінансування витрат, необхідних в разі реалізації такого договору.

Нагадуємо:

Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку. У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку. У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу. 11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і ​​Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку. Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку. Читайте також: Що буде з державними банками. Нова стратегія Кабміну

Економічна правда