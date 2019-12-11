Гривня призупинила зміцнення

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 10 грудня на рівні 23,69 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також не змінився і встановлений на рівні 26,24 (на 10 грудня – 26,24 гривні).

Нагадуємо:

10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 – 23,72 гривні за долар.

10 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,60 – 23,64 гривні за долар.

Економічна правда