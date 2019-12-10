У компанії Фірташа відреагували на штраф АМКУ

У ТОВ "Регіональна Газова Компанія" заявили, що АМКУ, оштрафувавши облгази, виніс "поспішне та необґрунтоване рішення".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"В Україні по всьому ланцюгу від газовидобувних свердловин, по маршрутах газотранспортної та газорозподільних систем і до кінцевого споживача при вимірюванні здійснюється приведення обсягів газу до стандартних умов (температура +20С та 760 мм рт.ст.).

Забороняючи приведення газу до стандартних умов, державні органи та АМКУ порушують принцип єдності вимірювання та дискримінують споживачів, змушуючи одних сплачувати за інших", - заявили в РГК.

У компанії зазначили, що розцінюють такі дії АМКУ як "кричущий прояв тиску чиновників на бізнес" та будуть оскаржувати рішення Комітету.

Нагадаємо:

Анитмонопольний комітет оштрафував 16 облгазів группи РГК Дмитра Фірташа на 278 мільйонів гривень за неправомірні донарахування побутовим споживачам об'ємів використаного природного газу.

Економічна правда