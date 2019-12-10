У січні-листопаді 2019 року в Україну ввезли та зареєстрували 6958 електромобілів: за рік попит на легкові електромобілі виріс на 34%, на комерційні - на 62%.

Про це повідомляє Укравтопром.

"Як і раніше, український парк електромобілів продовжував поповнюватися в основному технікою, що була в експлуатації. Так, в реєстраціях легкових авто на елетротязі частка секонд-хенду склала 92%, а в частині комерційних ще більше – 96%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішим легковим автомобілем в Україні залишається Nissan Leaf (3030 авто поповнили автопарк країни).

До топ-3 також увійшли Tesla Model S - 552 шт. та Volkswagen E-Golf - 325 шт.

Замкнули топ-5 BMW i3 - 322 шт. та Fiat 500e - 293 шт.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2019 року українці купили та поставили на облік 6247 електромобілів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на легкові електромобілі зріс на 47%.

Економічна правда