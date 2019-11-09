Apple розмістила "зелені" облігації на 2 мільярда євро
Компанія Apple розмістила "зелені" облігації у європейській валюті з терміном погашення 6 і 12 років.
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що доходи від облігацій компанія використає на розробку більш енергоефективних продуктів для подальшої переробки, а також - на скорочення вуглеводних викидів своїх постачальників.
Крім цього, в Apple пообіцяли щорічно публікувати звіт про те, як використовуються доходи від "зелених" облігацій, а також про оцінку скорочення викидів.
Компанія Sustainalytics, яка оцінює, як компанії використовують стале фінансування, заявила, що "зелені" облігації Apple "є міцними і прозорими" та відповідають галузевим стандартам.
Нагадаємо:
Компанія Apple попередила користувачів iPhone та iPad, виготовлених до 2012 року, про необхідність встановити новітнє програмне забезпечення, інакше з 4 листопада вони позбудуться можливості заходити в інтернет.
Економічна правда
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