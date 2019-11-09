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Apple розмістила "зелені" облігації на 2 мільярда євро

Субота, 9 листопада 2019, 16:10

Компанія Apple розмістила "зелені" облігації у європейській валюті з терміном погашення 6 і 12 років.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що доходи від облігацій компанія використає на розробку більш енергоефективних продуктів для подальшої переробки, а також - на скорочення вуглеводних викидів своїх постачальників.

Крім цього, в Apple пообіцяли щорічно публікувати звіт про те, як використовуються доходи від "зелених" облігацій, а також про оцінку скорочення викидів.

Компанія Sustainalytics, яка оцінює, як компанії використовують стале фінансування, заявила, що "зелені" облігації Apple "є міцними і прозорими" та відповідають галузевим стандартам.

Нагадаємо:

Компанія Apple попередила користувачів iPhone та iPad, виготовлених до 2012 року, про необхідність встановити новітнє програмне забезпечення, інакше з 4 листопада вони позбудуться можливості заходити в інтернет.

Економічна правда

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