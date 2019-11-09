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Закон про зміни до держбюджету-2019 набув чинності

Субота, 9 листопада 2019, 11:37

Закон про внесення змін до закон "Про державний бюджет на 2019 рік" набув чинності у суботу, 9 листопада.

8 листопада закон опублікували у виданні "Голос України".

Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Нагадаємо:

7 листопада президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2283 зі змінами до державного бюджету на 2019 рік, який передбачає додатковий 1 мільярд гривень на фінансування державних шахт і продовження метро до київського масиву "Виноградар".

Для здійснення усіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань виділяється 1 677,7 млн грн.

Закон збільшує видатки на національну безпеку і оборону – 1 361,9 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на збільшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки, Нацгвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних Силах.

Економічна правда

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держбюджет закон

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