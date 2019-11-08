Голова Украероруху розповів про суму боргу авіакомпанії МАУ
Заборгованість авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" за аеронавігаційне обслуговування з урахуванням штрафних санкцій становить близько 1 мільярда гривень.
Про це в інтерв'ю ЦТС повідомив голова Украероруху Андрій Ярмак.
"Загальний порядок цифр такий, однак ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі", - підкреслив Ярмак.
За його словами, зараз МАУ відновила оплату послуг, що надаються, проте ще не представила пропозицій щодо врегулювання заборгованості.
Ярмак додав, що у інших авіакомпаній значних боргів перед Украерорухом немає.
"Як правило, всі компанії оплачують рахунки вчасно", - заявив він.
Нагадуємо:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розпочала виплату боргів перед державою за власним графіком погашення.
Очільник МІУ наголосив: якщо питання з боргами компанії перед державою не вирішиться, вона збанкрутує.
Як відомо, у жовтні в МАУ заявили про значне скорочення програми польотів і закриття частини маршрутів з 16 листопада.
У компанії планують сконцентруватися на прибуткових напрямках, щоб змінити свою фінансову модель.
За даними ЗМІ, борговий портфель компанії перевищує 1 млрд грн, зокрема 400 млн грн МАУ заборгувала Україні.
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявляє, що здійснює низку заходів для уникнення збитків і жодної мови про банкрутство авіакомпанії не може бути.
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