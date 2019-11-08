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Голова Украероруху розповів про суму боргу авіакомпанії МАУ

П'ятниця, 8 листопада 2019, 16:20

Заборгованість авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" за аеронавігаційне обслуговування з урахуванням штрафних санкцій становить близько 1 мільярда гривень.

Про це в інтерв'ю ЦТС повідомив голова Украероруху Андрій Ярмак.

"Загальний порядок цифр такий, однак ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі", - підкреслив Ярмак.

За його словами, зараз МАУ відновила оплату послуг, що надаються, проте ще не представила пропозицій щодо врегулювання заборгованості.

Ярмак додав, що у інших авіакомпаній значних боргів перед Украерорухом немає.

"Як правило, всі компанії оплачують рахунки вчасно", - заявив він.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розпочала виплату боргів перед державою за власним графіком погашення. 

Очільник МІУ наголосив: якщо питання з боргами компанії перед державою не вирішиться, вона збанкрутує.

Як відомо, у жовтні в МАУ заявили про значне скорочення програми польотів і закриття частини маршрутів з 16 листопада. 

У компанії планують сконцентруватися на прибуткових напрямках, щоб змінити свою фінансову модель.

За даними ЗМІ, борговий портфель компанії перевищує 1 млрд грн, зокрема 400 млн грн МАУ заборгувала Україні.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявляє, що здійснює низку заходів для уникнення збитків і жодної мови про банкрутство авіакомпанії не може бути.

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