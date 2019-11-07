Зеленський запропонував Ярославському взятися за танковий завод

Президент Володимир Зеленський, під час візиту до Харкова, запропонував власнику групи DCH Олександру Ярославському профінансувати гідні умови праці на танковому заводі ім. Малишева.

Про це повідомляє міський сайт Харкова 057.ua.

Зеленський зазначив, що місцевим бізнесменам необхідно взяти на себе вирішення питання умов праці та звернувся до присутнього бізнесмена Ярославського.

"Є завод, він 1890 якогось року, там страшні умови, я розумію що державне підприємство, можна вам зібрати бізнес асоціації Харківщини і зробити нормальні умови?", - запитав Зеленський.

Ярославський відповів, що готовий допомогти і нагадав про свій досвід відновлення роботи на Харківському тракторному заводі.

"Сьогодні майже три тисячі чоловік має зарплату, має роботу", - уточнив Ярославський.

Зеленський запропонував зібрати асоціацію бізнесменів міста, на що Ярославський відповів.

"Я вже зібрався, не треба мене збирати. Багато бізнесменів не треба, тому що якщо футбол або волейбол, - я один опиняюся в Харківській області. Збирають всіх, а плачу я один ... Вважайте, що питання закрите", - резюмував Ярославський.





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Президент Володимир Зеленський під час візиту у Харків розкритикував керівництво оборонних державних підприємств, та попросив Гончарука зібрати уряд.

