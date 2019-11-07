Позачергове засідання Ради НБУ завершилось безрезультатно - ЗМІ

Позачергове засідання Ради Національного банку, заплановане на 7 листопада, закінчилося без результату.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на джерело в НБУ.

"Засідання закінчилося без результату. Члени Ради не змогли вибрати навіть головуючого на засіданні. Голоси розділилися 4 на 4 ", - заявило джерело.

Зазначається, що у пресслужбі НБУ поки не відповіли на запит видання.

"Трирічні повноваження глави Ради НБУ Богдана Данилишина минули 26 жовтня. У цьому випадку виконувати обов'язки глави повинен був його заступник, але ця позиція стала вакантною у зв'язку з переходом Тимофія Милованова в уряд. Тому Рада НБУ залишилася без керівника", - йдеться у повідомленні.

Як пише Finclub, на засідання 7 листопада прийшли всі вісім членів Ради (при кворумі в шість), але вони не змогли прийняти рішення навіть про вибір того, хто буде вести засідання, оскільки голоси розподілилися порівну, а рішення приймаються більшістю голосів присутніх.

До 15 листопада, відповідно до закону "Про Національний банк", Рада має затвердити кошторис адміністративних витрат Нацбанку на 2020 рік, від якої залежить розрахунок потенційного прибутку НБУ, що перераховується до бюджету.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендує призначити членом Ради Нацбанку Віталія Шапрана.