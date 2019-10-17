Бізнес вірить, що гривня зміцнюватиметься, а інфляція знижуватиметься — НБУ

Українські компанії в третьому кварталі 2019 року поліпшили очікування щодо економічного зростання в Україні і прогнозують суттєво нижчу інфляцію і меншу девальвацію національної валюти.

Про це свідчать результати щоквартального опитування керівників компаній, який проводить Національний банк.

Результати опитування демонструють, що поліпшення інфляційних очікувань бізнесу спостерігається третій квартал поспіль.

За підсумками третього кварталу бізнес прогнозує інфляцію через 12 місяців на рівні 6,9% (у другому кварталі - 7,7%, в першому - 9%). При цьому істотно зросла частка респондентів, які вважають, що зростання споживчих цін за рік не перевищить 7,5% (з 45,5% у другому кварталі до 54,5%).

Як зазначають в НБУ, тривале збереження сприятливої ​​ситуації на валютному ринку обумовлює також подальше поліпшення девальваційних очікувань бізнесу.

Так, протягом наступних 12 місяців опитані підприємці очікують курс гривні на рівні 27,96 грн за долар, тоді як в попередньому кварталі цей показник становив 28,82 грн за долар. При цьому майже третина компаній - 32,3% - очікують, що курс не перевищить 27 грн за долар.

В цілому, за даними опитування НБУ, індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців знизився до 115,3% з 117,8% у попередньому кварталі.

При цьому позитивні очікування бізнесу щодо зростання обсягів виробництва в Україні в наступні 12 місяців продовжують поліпшуватися. 39,5% компаній очікують високих темпів їх зростання (в попередньому кварталі - 38,2%) і лише 9,1% підприємців очікують зниження обсягів виробництва.

При цьому більше третини компаній - 38,6% - очікують поліпшення свого фінансового стану протягом наступних 12 місяців, тільки 11,5% - погіршення.

Кожна шоста компанія (16,7%) прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах зростатиме, а 14,5% компаній очікують скорочення персоналу.

"Переважна більшість компаній (64,1%) планує підвищувати зарплати своїм працівникам протягом наступних 12 місяців. У той же час зберігається тенденція до зменшення кількості таких компаній, не дивлячись на істотне зростання реальних зарплат в Україні протягом останніх кількох років", - наголошується в повідомленні.

Найвищі очікування щодо цього у підприємств переробної промисловості, а в регіональному розрізі - у підприємств Житомирської та Волинської областей.

Основним фактором, що за оцінками бізнесу обмежує здатність нарощувати виробництво, залишаються занадто високі ціни на сировину і матеріали, а також енергоносії.

Опитування проводилося з 5 серпня по 3 вересня, в ньому взяли участь 690 підприємств з 22 регіонів країни (без врахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 17,7% - компанії переробної промисловості, 17% - сільського господарства, 14,9% - оптової торгівлі, 13,3% - транспорту та зв'язку, 7% - добувної промисловості, 5,1% - сфери електроенергії і водопостачання, 4,6% - роздрібної торгівлі, 2,6% - будівництва, 17,8% - підприємства інших галузей.

Економічна правда