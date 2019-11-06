Коштів в держбюджеті вистачить на "державу в смартфоні" — Гончарук

У уряді заявляють, що коштів в державному бюджеті вистачить для того, щоб проєкт "держави у смартфоні" запустився вже у наступному році.



Про це заявив прем`єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів.

"Повірте, коштів, закладених у бюджеті, вистачить на те, щоб "держава у смартфоні" з`явилася вже наступного року. Я вам більше скажу: окремі його елементи з`являться вже цього року", — сказав Гончарук.



Гончарук також наголосив, що у кожного відомства заплановані видатки на діджиталізацію.

"У кожного міністерства є видатки, які передбачають інформатизацію та цифровізацію. Крім того, у нас є окремий бюджет відповідного міністерства", — додав прем`єр.



Нагадаємо, що в проєкті держбюджету на додаток і портал державних послуг "Дія", та на навчання цифровими навичками не було закладено коштів.



