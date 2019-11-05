На "державу в смартфоні" не заклали коштів в держбюджет

В проєкті держбюджету на додаток і портал державних послуг "Дія", та на навчання цифровими навичками не було закладено коштів.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"На державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок та ін.) бюджет не закладено. Є 30,8 млн на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - заявив Федоров.



За словами міністра, його команда буде сподіватися на волонтерів, бізнес та власну ефективність.

"Роблю ставку на ефективну команду і міжнародно-технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство. У нашому напрямку, на даному етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталізація — це ефективність, трансформація, та, сподіваюсь вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - резюмував Федоров.



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