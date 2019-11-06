Кабмін заборонить імпорт вживаних вагонів з РФ у листопаді

Кабінет міністрів ухвалив рішення встановити заборону на ввезення застарілого рухомого складу з Росії не з 1 березня 2020 року, а з 20 листопада 2019 року.



Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"У травні 2019 року було ухвалено рішення ввести з 1 березня 2020 року заборону на ввезення застарілого рухомого складу з Російської Федерації.

Після оголошення про введення зазначеної заборони з березня 2020 року з Російської Федерації в Україну ввезено понад 3000 вантажних вагонів застарілого парку.

Сьогодні уряд ухвалив рішення встановити заборону на ввезення таких вагонів із 20 листопада 2019 року. Маємо розвивати свою економіку, а не рятувати агресора" , - написав Криклій.

Нагадаємо:



26 червня Кабмін розширив перелік товарів, заборонених до ввезення в Україну з РФ. Водночас ввезення вживаних піввагонів, зерновозів і цементовозів, критих вагонів заборонялося з 1 березня 2020 року.

Відсрочка введення ембарго призвела до зростання імпорту вживаних вагонів з РФ в 4 рази.