ДТЕК Ахметова планує випуск облігацій на понад 300 мільйонів доларів

Енергетична компанія Ріната Ахметова DTEK Renewables B.V., в якій сконцентровані всі активи відновлюваної енергетики олігарха, збирається випустити єврооблігації на понад 300 мільйонів доларів.

Про це ЕП повідомили два співрозмовники обізнані із планами ДТЕК.

В ДТЕК прямо не підтвердили і не спростували цю інформацію.

"Компанія розглядає можливість реалізації різних ефективних інструментів інвестування в проекти зеленої енергетики. Ми будемо розкривати деталі за підсумком фіналізації угод", - повідомляє прес-служба ДТЕК.

Раніше, екс-нардеп Сергій Лещенко, в своєму телеграм-каналі повідомляв про плани ДТЕК ВДЕ щодо випуску єврооблігацій на суму 350 мільйонів доларів.

На його думку таким чином Ахметов хоче перестрахуватися від зниження "зеленого тарифу" , залучити кошти на розбудову нових електростанцій та підкріпити іноземними інвесторами захист у справі Роттердам+.

Зазначимо, в Україні 65% коштів, виплачених державою за альтернативну енергію у 2018 році, пішли десятьом бізнес-групам, у першу чергу - електростанціям, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдингу Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.

Раніше ЕП писала про головних бенефіціарів "зеленого тарифу" в Україні.

Економічна правда