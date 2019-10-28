Борги із зарплатні в Україні виросли на 18% — Держстат

Заборгованість економічно активних підприємств перед своїми працівниками з виплати зарплат за вересень зросла на 311 мільйонів гривень або на 18,8%.

Такі дані надає Державна служба статистики.

При цьому, від початку року борги підприємств з виплати зарплати зросли вже на понад півмільярда гривень.

За даними Держстату, станом на 1 жовтня 2018 року роботодавці заборгували своїм працівникам 1,7 мільярда гривень, тобто на 268 мільйонів гривень менше, ніж 1 жовтня 2019 року.



Найбільшими боржниками виявились промислові підприємства - 1,59 мільярда гривень, з них боргів тих, хто працює у переробній промисловості понад 980 мільйонів гривень.

Серед лідерів-боржників Донецька та Сумська області - 548,46 мільйона гривень та 286,71 мільйона гривень відповідно. Слідом за ними Луганська область - 210,43 мільйона гривень боргу.



Нагадаємо, зарплати у робочих сферах у 3 кварталі впали на 17% у порівнянні з попереднім, у сфері домашнього персоналу спад був найбільшим - 44%.