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Борги із зарплатні в Україні виросли на 18% — Держстат

Понеділок, 28 жовтня 2019, 18:18

Заборгованість економічно активних підприємств перед своїми працівниками з виплати зарплат за вересень зросла на 311 мільйонів гривень або на 18,8%.

Такі дані надає Державна служба статистики.

При цьому, від початку року борги підприємств з виплати зарплати зросли вже на понад півмільярда гривень.

За даними Держстату, станом на 1 жовтня 2018 року роботодавці заборгували своїм працівникам 1,7 мільярда гривень, тобто на 268 мільйонів гривень менше, ніж 1 жовтня 2019 року.

Найбільшими боржниками виявились промислові підприємства - 1,59 мільярда гривень, з них боргів тих, хто працює у переробній промисловості понад 980 мільйонів гривень.

Серед лідерів-боржників Донецька та Сумська області - 548,46 мільйона гривень та 286,71 мільйона гривень відповідно. Слідом за ними Луганська область - 210,43 мільйона гривень боргу.

Нагадаємо, зарплати у робочих сферах у 3 кварталі впали на 17% у порівнянні з попереднім, у сфері домашнього персоналу спад був найбільшим - 44%.

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Держстат борги зарплати

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Економічна правда
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