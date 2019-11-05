В Україну за 2019 рік переказано понад 1,7 мільярда доларів — НБУ

З початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло більше 1,7 мільярда доларів в еквіваленті, найбільше коштів переказано із США та Ізраїлю.



Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що ця сумма на 4% менше, ніж за 9 місяців 2018 року. Таке незначне коливання Нацбанк пов’язує із сезонними факторами.

Транскордонні перекази в Україну фактично здійснювали 9 систем переказу коштів, з них 2 – створені резидентами та 7 – створені нерезидентами (4 системи з США, по 1 системі – з Грузії, Канади, Азербайджану). Лідерство за обсягами транскордонних переказів зберігають системи переказу коштів – резиденти США.

В межах України переказано майже 140 млрд грн або 5,3 млрд дол. США в еквіваленті. Це на понад третину (понад 35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року.



За дев’ять місяців 2019 року через системи переказу коштів в межах України переказано майже 140 млрд грн або 5,3 млрд дол. США в еквіваленті. Це на понад третину (понад 35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року.

Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів (89%) традиційно припадає на системи, створені небанківськими установами. Найбільший обсяг переказів у межах України (понад 67%) здійснили дві системи переказу коштів – FORPOST (ТОВ "ПОСТ ФІНАНС") та Поштовий переказ (АТ "Укрпошта").





Нагадаємо, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розраховують, що обсяг грошових переказів від трудових мігрантів за підсумками 2019 року може сягнути 12 мільярдів доларів.



