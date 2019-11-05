Велика Кишеня запустила технологію оплати товарів обличчям

В Києві мережа супермаркетів "Велика Кишеня" запустила технологію біометричної оплати обличчям FacePay24 на касах самообслуговування.

Про це повідомив менеджер Visa по роботі з торгово-сервісними підприємствами Олексій Власенко в Facebook.

Для того, щоб оплатити свої покупки, покупцеві достатньо подивитися в камеру, розташовану над монітором на касі самообслуговування. Камера відсканує обличчя і порівняє з наявними зразками в базі даних.

Повідомляється, що в основі сервісу — технологія FaceID від Приватбанку. Щоб почати нею користуватися, необхідно зробити селфі в додатку Приват24 і прив'язати до фото свою банківську карту Visa.



Нагадаємо, у вересні державний "Приватбанк" за підтримки компанії Visa запустив в Україні технологію біометричної оплати FacePay24 для роздрібних торгових мереж. Першими користувачами стали магазини національної мережі HOP HEY в Дніпрі.