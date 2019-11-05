Курс валют від НБУ: долар та євро подорожчали
Вівторок, 5 листопада 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 24,80 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,67 (на 4 листопада – 27,55 гривні).
Нагадуємо:
4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,83 - 24,87 гривні за долар.
4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.
Економічна правда
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