"Укренерго" за 9 місяців збільшило чистий прибуток в 2,4 рази

"НЕК "Укренерго" в січні-вересні 2019 року збільшило чистий прибуток в 2,4 рази (на 2 млрд 453,004 млн грн) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 4 млрд 203,802 млн грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт компанії.

Згідно з оприлюдненим на сайті НЕК звітом, її чистий дохід за дев'ять місяців зріс в 3,7 рази (на 11 млрд 509,252 млн грн) – до 15 млрд 812,57 млн грн, валовий прибуток – в 1,7 рази (на 1 млрд 543,535 млн грн), до 3 млрд 852,428 млн грн.

Як повідомлялося, "Укренерго" в 2018 році збільшило чистий прибуток на 46,4% (на 810,91 млн грн) порівняно з 2017 роком – до 2 млрд 558,941 млн грн, але знизило чистий дохід на 27,5% (на 2 млрд 271,193 млн грн) – до 5 млрд 992,663 млн грн.

Нагадаємо, "Укренерго" стала другою найприбутковішою держкомпанією України станом на липень 2019 року.