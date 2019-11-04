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Українці купили валюти майже на 100 мільйонів доларів більше ніж продали

Понеділок, 4 листопада 2019, 19:27

У жовтні 2019 року обсяги купівлі валюти фізичним особами перевищили обсяги її продажу на 92 мільйони доларів.

Про це повідомляє Нацбанк.

Загалом у жовтні українці купили у банках 1,5 мільярда доларів, а продали банкам 1,42 мільярда доларів.

Обсяги купівлі валюти у жовтні були найбільшими від початку 2019 року. Попередній рекорд був встановлений у липні і становив на 4 мільйони доларів менше.

Нагадаємо, з 5 листопада українці зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень у 150 тисяч гривень на день, як це було раніше.

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