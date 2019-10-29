Нацбанк скасував ліміт купівлі валюти у 150 тисяч на день

З 5 листопада українці зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень у 150 тисяч гривень на день, як це було раніше.



Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.

За оцінками Національного банку ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок.

Переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. грн, а загальні обсяги купівлі і продажу валюти населенням сьогодні є співмірними.