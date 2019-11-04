Облікова ставка була знижена одноголосно — НБУ

Всі члени Комітету монетарної політики Національного банку за підсумками засідання 22-23 жовтня висловилися за зниження облікової ставки.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Учасники дискусії відзначили, що є достатньо макроекономічних підстав для швидшого пом’якшення монетарної політики, ніж передбачав липневий макропрогноз.

За підсумками вересня, споживча інфляція становила 7,5% у річному вимірі, а базова інфляція – 6,5%, що було нижчим за прогноз НБУ.

Зазначається, що рішення щодо прискорення зниження облікової ставки базується на ключовому припущенні макроекономічного прогнозу щодо успішної співпраці з МВФ.

Серед ризиків нереалізації макроекономічного прогнозу на кінець 2020 року (інфляція - 5%, економічне зростання - 3,5-4%), може бути відтерменування нової програми співпраці з МВФ та посилення загроз для макрофінансової стабільності, насамперед внаслідок рішень українських судів.



Як і раніше, члени КМП вважають можливим досягнення облікової ставкою рівня 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.



Нагадаємо, що правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року.



Економічна правда