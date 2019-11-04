Чотириденний робочий тиждень підвищив продуктивність на 40% - Microsoft Japan

Компанія Microsoft Japan у серпні цього року провела експеримент, у рамках якого у співробітників протягом місяця був чотириденний робочий тиждень - продуктивність зросла на 40% у порівнянні з серпнем минулого року.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у рамках експерименту ще одним вихідним стала п'ятниця. Серед співробітників, які взяли участь у програмі та пройшли опитування, 92% заявили, що задоволені чотириденним тижнем.

При скороченні робочого тижня на 20% продуктивність співробітників зросла на 39,9%. Проводилось менше зустрічей, вони стали коротшими: часто онлайн, а не під час особистого спілкування. Крім цього, використали на 23,1% менше електроенергії та надрукували на 58,7% менше сторінок.

Деякі менеджери Microsoft Japan досі не розуміють змін у стилях роботи, а деякі співробітники висловлюють занепокоєння з приводу того, що коротші робочі тижні будуть турбувати клієнтів.

Microsoft Японія планує провести ще один експеримент взимку. Співробітники не отримуватимуть спеціальних оплачуваних вихідних днів, але їх заохочуватимуть відпускати за власною ініціативою "більш гнучким способом".

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Економічна правда