"Газпром" може виплатити Україні 3 мільярди доларів газом – Вітренко

Україна і Російська Федерація обговорюють можливість виплати "Газпромом" 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу у вигляді поставок газу.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі Радіо НВ.

"Міністр [енергетики РФ Олександр] Новак, який був на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу. Ми з публічних заяв бачимо певний прогрес", – сказав Вітренко.

"Мова йде про газ на 3 млрд доларів. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", - додав він.

Нагадаємо:

"Нафтогаз" рівно 4 роки не купує газу напряму у "Газпрому" - прямі закупки російського газу припинились 26 листопада 2015 року.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби.

З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів.

"Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.

"Нафтогаз України" намагається стягнути в міжнародних судах із "Газпрому" 2,6 млрд доларів.

При цьому через небажання виконати рішення арбітражу борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився на 200 млн доларів у вигляді відсотків, що набігли.

Також нещодавно "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом