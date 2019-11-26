Україна рівно 4 роки не купує газ напряму у "Газпрому"
"Нафтогаз" рівно 4 роки не купує газу напряму у "Газпрому" - прямі закупки російського газу припинились 26 листопада 2015 року.
Про це повідомив у Facebook голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
"Чотири роки тому в Україну зайшов останній газ, який ми купили у Газпрому. П’ять років тому ми вперше відкрили реверс і забезпечили постачання блакитного палива з Європи.
У 2013 році наша залежність від Росії по газу перевищувала 90%, сьогодні про неї лише згадують. У минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а Нафтогаз купував його у 18 європейських постачальників (частка жодного з них не перевищувала 30%)", - написав він.
Коболєв також нагадав, що нещодавно до України вперше поставили американський зріджений газ.
"Звісно, реверс – це проміжний результат. Це дієвий ринковий механізм, але Україна може більше.
Внутрішнім видобутком забезпечено близько 2/3 потреб українських споживачів. Видобування треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники", - додав голова "Нафтогазу".
Нагадаємо, причиною припинення відносин між "Нафтогазом" та "Газпромом" з приводу купівлі газу стала неузгодженість у ціні на газ.
Через зависоку ціну, яку для України встановив "Газпром", "Нафтогаз" звернувся до Стокгольмського арбітражу. На час розгляду справи в арбітражі, Україна не здійснювала купівлі російського газу напряму.
Водночас, переважну більшість імпортного газу Україна купує на своєму західному кордоні, тобто це газ російського походження.
Економічна правда
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