Україна рівно 4 роки не купує газ напряму у "Газпрому"

"Нафтогаз" рівно 4 роки не купує газу напряму у "Газпрому" - прямі закупки російського газу припинились 26 листопада 2015 року.

Про це повідомив у Facebook голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Чотири роки тому в Україну зайшов останній газ, який ми купили у Газпрому. П’ять років тому ми вперше відкрили реверс і забезпечили постачання блакитного палива з Європи.

У 2013 році наша залежність від Росії по газу перевищувала 90%, сьогодні про неї лише згадують. У минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а Нафтогаз купував його у 18 європейських постачальників (частка жодного з них не перевищувала 30%)", - написав він.

Коболєв також нагадав, що нещодавно до України вперше поставили американський зріджений газ.