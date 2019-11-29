Мінфін пояснив, чому Приватбанк переписали на Кабмін

У Міністерстві фінансів пояснили причину передачі 100% акцій Приватбанку з Мінфіну до Кабінету міністрів тим, що це була вимога законодавства.

Про це повідомили у Мінфіні агентству "Інтерфакс-Україна".

У мінстерстві зазначили, що передача Приватбанку Кабміну відбулася 25 вересня 2019 року згідно з вимогами законодавства.

"Міністерство фінансів відповідно до вимог закону "Про банки і банківську діяльність" передало повноваження з управління цінними паперами АТ КБ "ПриватБанк", облік яких ведеться на рахунках в цінних паперах на ім'я держави, Кабінету Міністрів від 25 вересня 2019 року", - йдеться у відповіді на запит агентства.

Відповідно до українського законодавства, функції управління корпоративними правами у державних банках виконує Кабінет міністрів України.

"Ця стаття закону почала застосовуватися до Приватбанку з 30 квітня 2019 року", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо:

Замість Міністерства фінансів власником Приватбанку став Кабінет міністрів.