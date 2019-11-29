Мінфін пояснив, чому Приватбанк переписали на Кабмін
У Міністерстві фінансів пояснили причину передачі 100% акцій Приватбанку з Мінфіну до Кабінету міністрів тим, що це була вимога законодавства.
Про це повідомили у Мінфіні агентству "Інтерфакс-Україна".
У мінстерстві зазначили, що передача Приватбанку Кабміну відбулася 25 вересня 2019 року згідно з вимогами законодавства.
"Міністерство фінансів відповідно до вимог закону "Про банки і банківську діяльність" передало повноваження з управління цінними паперами АТ КБ "ПриватБанк", облік яких ведеться на рахунках в цінних паперах на ім'я держави, Кабінету Міністрів від 25 вересня 2019 року", - йдеться у відповіді на запит агентства.
Відповідно до українського законодавства, функції управління корпоративними правами у державних банках виконує Кабінет міністрів України.
"Ця стаття закону почала застосовуватися до Приватбанку з 30 квітня 2019 року", - додали у Мінфіні.
Нагадаємо:
Замість Міністерства фінансів власником Приватбанку став Кабінет міністрів.
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