Поліція Дубаю закупить електрокари Tesla Cybertruck

Поліцейський департамент Дубаю закупить електропікапи Tesla Cybertruck для службового користування.

Про це повідомляє NDTV.

"Нещодавно презентований електричний пікап Tesla Cybertruck приєднається до офіційного парку поліції Дубаю у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

У пості поліції у Twitter є тільки підпис "2020" та фото автомобіля Cybertruck із написом Police. У поліції не уточнили, якою саме кількістю машин поповниться її парк.

Наразі в арсеналі автівок поліції Дубаю є Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, BMW i8, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador, Lykan HyperSport та інші.

Нагадаємо, 22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX, але скло на презентації все ж розбили.

Найдешевша модель Cybertruck обійдеться в 39990 доларів, модель з 300-мільним ходом - в 49990 доларів, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від 69990 доларів.

Економічна правда