Антимонопольний комітет за 4 роки приніс до бюджету 723 мільйона
По справах Антимонопольного комітету за 2015-2019 роки в державний бюджет надійшло 723 мільйона гривень фактично сплачених штрафів.
Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв в інтерв'ю delo.ua
"Завдяки ефективному юридичного супроводу позовів АМКУ за 2015-2019 роки в державний бюджет надійшло 723 млн грн фактично сплачених штрафів", - заявив Терентьєв.
Всього Антимонопольний комітет "виписав" штрафів на майже 5 мільярдів гривень
"За мою каденцію з 2015 по 2019 рік АМКУ наклав штрафні санкції на рекордну суму - 4,8 млрд грн. Це більше, ніж за всю попередню історію Комітету ", - підкреслює глава відомства.
Нагадаємо, гендиректор дистриб'ютора сигарет "Тедіс" Тарас Корніяченко заявив, що компанія не сплачуватиме накладений на неї штраф Антимонопольним комітетом у справі про змову на тютюновому ринку.
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