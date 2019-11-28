Антимонопольний комітет за 4 роки приніс до бюджету 723 мільйона

По справах Антимонопольного комітету за 2015-2019 роки в державний бюджет надійшло 723 мільйона гривень фактично сплачених штрафів.

Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв в інтерв'ю delo.ua

"Завдяки ефективному юридичного супроводу позовів АМКУ за 2015-2019 роки в державний бюджет надійшло 723 млн грн фактично сплачених штрафів", - заявив Терентьєв.

Всього Антимонопольний комітет "виписав" штрафів на майже 5 мільярдів гривень

"За мою каденцію з 2015 по 2019 рік АМКУ наклав штрафні санкції на рекордну суму - 4,8 млрд грн. Це більше, ніж за всю попередню історію Комітету ", - підкреслює глава відомства.



Нагадаємо, гендиректор дистриб'ютора сигарет "Тедіс" Тарас Корніяченко заявив, що компанія не сплачуватиме накладений на неї штраф Антимонопольним комітетом у справі про змову на тютюновому ринку.