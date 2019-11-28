"Тедіс" не сплачуватиме штраф АМКУ – гендиректор

Гендиректор дистриб'ютора сигарет "Тедіс" Тарас Корніяченко заявив, що компанія не сплачуватиме накладений на неї штраф Антимонопольним комітетом у справі про змову на тютюновому ринку.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

"Ні, платити ми не будемо", - сказав він, відповідаючи на питання про долю штрафу.

Гендиректор "Тедіса" також сказав, що не платив би попередній штраф АМКУ за порушення умов роботи на ринку.

"Я б не платив. І чому його заплатили - це окрема історія, ще до мого призначення. Ми з позицією АМКУ не згодні, вважаємо її абсолютно невірною, і першу справу оскаржуємо в судах, опрацьовуємо всі можливі логічні аргументації. І другу справу теж будемо оскаржувати", - зазначив він.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста