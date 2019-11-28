Агентство Moody's покращило прогнози рейтингів 7 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service покращило прогнози рейтингів 7 українських банків зі "стабільного" на позитивний".
Про це повідомляється на сайті агентства.
Зокрема, Moody's покращило прогноз рейтингів Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Райффайзен Банку Аваль, банку "Південний", АКБ, Сбербанку і Промінвестбанку.
Зазначається, що покращення прогнозів рейтингів зумовлене підвищенням суверенного рейтингу України Саа1 на позитивний, стабілізацією банківської системи, а також поліпшенням якості активів і рентабельності.
Також агентство підтвердило довгострокові рейтинги незабезпеченої заборгованості Ощадбанку, багаторічний рейтинг незабезпечених боргових зобов'язань двох банків - Ощадбанку та Укрексімбанку, та рейтинг субординованого боргу Укрексімбанку.
Нагадаємо:
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".
Економічна правда