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Агентство Moody's покращило прогнози рейтингів 7 українських банків

Четвер, 28 листопада 2019, 15:54

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service покращило прогнози рейтингів 7 українських банків зі "стабільного" на позитивний".

Про це повідомляється на сайті агентства.

Зокрема, Moody's покращило прогноз рейтингів Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Райффайзен Банку Аваль, банку "Південний", АКБ, Сбербанку і Промінвестбанку.

Зазначається, що покращення прогнозів рейтингів зумовлене підвищенням суверенного рейтингу України Саа1 на позитивний, стабілізацією банківської системи, а також поліпшенням якості активів і рентабельності.

Також агентство підтвердило довгострокові рейтинги незабезпеченої заборгованості Ощадбанку, багаторічний рейтинг незабезпечених боргових зобов'язань двох банків - Ощадбанку та Укрексімбанку, та рейтинг субординованого боргу Укрексімбанку.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".

Економічна правда

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