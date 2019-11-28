Україна виплатила 11 мільярдів за облігаціями внутрішньої держпозики

27 листопада Міністерство фінансів погасило облігації внутрішньої держпозики на 417 мільйонів євро (11 мільярдів гривнів в еквіваленті).



Про це повідомив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків у Facebook.

"В результаті ОВДП в євро на сьогоднішній день майже немає в обігу, вони погашені. Що робити далі - продовжувати випускати гривневі, надалі зменшуючи частку валюти в структурі запозичень?

Тоді банки не матимуть куди паркувати валютну ліквідність, отриману від клієнтів.

Чи не відмовлятися від цього ресурсу й спробувати ще знизити ставку залучення в євро?", - пише Демків.

Нагадаємо:

27 листопада Міністерство фінансів змогло знизити середньозважену ставку розміщення 4-річних облігацій внутрішньої державної позики з 13,3% до 12,4% річних завдяки високому попиту.



Економічна правда