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Україна виплатила 11 мільярдів за облігаціями внутрішньої держпозики

Четвер, 28 листопада 2019, 14:50

27 листопада Міністерство фінансів погасило облігації внутрішньої держпозики на 417 мільйонів євро (11 мільярдів гривнів в еквіваленті).

Про це повідомив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків у Facebook.

"В результаті ОВДП в євро на сьогоднішній день майже немає в обігу, вони погашені. Що робити далі - продовжувати випускати гривневі, надалі зменшуючи частку валюти в структурі запозичень?

Тоді банки не матимуть куди паркувати валютну ліквідність, отриману від клієнтів.

Чи не відмовлятися від цього ресурсу й спробувати ще знизити ставку залучення в євро?", - пише Демків.

Нагадаємо:

27 листопада Міністерство фінансів змогло знизити середньозважену ставку розміщення 4-річних облігацій внутрішньої державної позики з 13,3% до 12,4% річних завдяки високому попиту.


Економічна правда

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ОВДП

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