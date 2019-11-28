Україна виплатила 11 мільярдів за облігаціями внутрішньої держпозики
27 листопада Міністерство фінансів погасило облігації внутрішньої держпозики на 417 мільйонів євро (11 мільярдів гривнів в еквіваленті).
Про це повідомив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків у Facebook.
"В результаті ОВДП в євро на сьогоднішній день майже немає в обігу, вони погашені. Що робити далі - продовжувати випускати гривневі, надалі зменшуючи частку валюти в структурі запозичень?
Тоді банки не матимуть куди паркувати валютну ліквідність, отриману від клієнтів.
Чи не відмовлятися від цього ресурсу й спробувати ще знизити ставку залучення в євро?", - пише Демків.
Нагадаємо:
27 листопада Міністерство фінансів змогло знизити середньозважену ставку розміщення 4-річних облігацій внутрішньої державної позики з 13,3% до 12,4% річних завдяки високому попиту.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua