Високий попит на 4–річні цінні папери допоміг Мінфіну різко знизити ставку

Міністерство фінансів змогло знизити середньозважену ставку розміщення 4-річних облігацій внутрішньої державної позики з 13,3% до 12,4% річних завдяки високому попиту.

Про це йдеться в даних Мінфіну.

За пропозиції в 2,5 млрд грн попит на папери становив 7,7 млрд грн.

З 44 поданих заявок Мінфін задовольнив 24 за ставками від 12,33% до 12,64% річних, відхиливши 20, в яких ставки доходили до 13,25% річних.

У той же час попит на продаж більш коротких паперів на цих аукціонах практично був відсутній: була подана лише одна заявка на 2,38 млн грн на покупку 6-місячних облігацій за колишньою ставкою 14,1% річних і жодної - на покупку 10-місячних паперів.

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 26 листопада залучило до державного бюджету 2,39 млрд грн.

Перед цим Мінфін пропонував чотирирічні ОВДП 5 листопада, коли від їх продажу надійшло 2,31 млрд грн при попиті 12,47 млрд грн.

Тоді ставка по 4-річних ОВДП становила 13,3%.

Востаннє перед цим чотирирічні папери розміщувалися в травні за ставкою 16%.

Економічна правда