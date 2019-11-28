Курс гривні тримається вище психологічної позначки
Четвер, 28 листопада 2019, 09:00
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 28 листопада на рівні 23,98 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,40 (на 27 листопада – 26,43 гривні).
Нагадуємо:
27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.
27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua