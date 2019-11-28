Всі розділи
Укр / Рус

Курс гривні тримається вище психологічної позначки

Четвер, 28 листопада 2019, 09:00

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 28 листопада на рівні 23,98 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,40 (на 27 листопада – 26,43 гривні).

Нагадуємо:

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,01 – 24,03 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла 27 листопада 2019, 17:15
Курс валют на 27 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 27 листопада 2019, 11:04
Долар коштує вже менше 24 гривень 27 листопада 2019, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!