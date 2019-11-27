Зеленський про бізнес-клімат: ми не будемо робити жодних необдуманих кроків

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада не буде робити жодних ретроспективних змін в законодавстві, які можуть погіршити умови для ведення бізнесу в Україні.

Про це він сказав, на відкритті П’ятого українсько-литовського економічного форуму у Вільнюсі, повідомляє прес-служба президента.

"Ми поважаємо кожного інвестора, який уже працює в нашій країні. Це стосується всіх, незалежно від напрямку бізнесу, – від ресторанного до сектору зеленої енергетики.

Ми не робитимемо жодних необдуманих кроків, які стосувалися б ретроспективних змін у нашому законодавстві і погіршували б умови для ведення бізнесу в Україні", – підкреслив президент.



За словами президента, для приходу в Україну великої кількості іноземних інвесторів, зокрема литовських, потрібні рівні правила гри, саме тому нинішня влада зосереджена на реформах.

"Ми робимо ставку на вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства, яке є одним з інструментів залучення додаткових інвестицій у державний сектор економіки", – наголосив Зеленський.

Зеленський, зокрема, зазначив, що одним з останніх кроків, здійснених у цьому напрямі, є ухвалення закону "Про концесію", який відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу.

Він також повідомив, що для вдосконалення захисту прав суб’єктів господарювання найближчим часом на розгляд Верховної Ради буде внесено доопрацьований проект Закону "Про Установу бізнес-омбудсмена".

Нагадаємо, 15 жовтня новий бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчіцький офіційно вступив на посаду, він своїм першочерговим завданням бачить прийняття Верховною Радою закону про установу бізнес-омбудсмена.



Економічна правда