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Новий бізнес-омбудсмен офіційно вступив на посаду

Вівторок, 15 жовтня 2019, 14:32

15 жовтня новий бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчіцький офіційно вступив на посаду, він своїм першочерговим завданням бачить прийняття Верховною Радою закону про установу бізнес-омбудсмена.

Про це повідомляє прес-служба Ради бізнес-омбудсмена.

"Ми бачили Раду як ефективну організацію, яка допомагає компаніям в Україні захищати свої законні права. Моє першочергове завдання – це, нарешті, прийняття Верховною Радою Закону про Установу бізнес-омбудсмена.

Коли діятиме цей закон, Рада матиме більше інструментів для виявлення та усунення системних проблем, з якими стикаються підприємці, а також налагодження ефективного діалогу між бізнесом та державними органами", - заявив Свєнчіцький.

Марчін Свєнчіцький – польський політик та економіст, колишній міністр зовнішньоекономічних зв'язків та заступник міністра економіки, а також мер Варшави.

Останні 8 років був депутатом польського Сейму, де обіймав посаду заступника голови української парламентської групи. Він також консультував український уряд з реформи децентралізації у 2014-2015 роках і був керівником проекту ЄС-ПРООН "Блакитна стрічка" в Києві у 2007-2011 рр.

Нагадаємо:

У серпні Кабмін затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня щодо обрання бізнес-омбудсменом Марчіна Свенчіцького.

У лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався у травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

Економічна правда

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