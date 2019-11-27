Україна домовилась з Китаєм про експорт ріпакового шроту і меду

Українська делегація під час зустрічі з Генеральною митною адміністрацією КНР підписала два протоколи щодо експорту ріпакового шроту і меду.

Про це у Facebook повідомив торговий представник України Тарас Качка.



"Ми також завершили узгодження протоколу по м’ясу птиці (а отже свою мету відкрити цей товар до кінця цього року я не полишаю).

Ну і нарешті - підписали два протоколи щодо ріпакового шроту і меду. Так що шановні виробники - можете відправляти", - написав Качка.

Качка заявив, що торгові відносини з КНР можуть в найближчому майбутньому стати серйознішими.



"Короткий підсумок - наші відносини з Китаєм мають всі шанси перерости в системні, серйозні і по справжньому дорослі. Цим шансом потрібно скористатися не задля отримання кількох кредитів, а для побудови міцної основи для довгострокової співпраці", - резюмував торгпред.

Нагадаємо, Європарламент на засіданні 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.



Економічна правда